Енергетика України внаслідок воєнної агресії РФ уже втратила $2 млрд – голова Міненерго

Збитки енергетичної галузі від воєнної агресії РФ уже обчислюються сумою $2 млрд, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ми робимо це (підрахунок збитків – ЕР) щодня, є відповідний механізм. Збитки оцінюються в $2 млрд", – сказав він в інтерв'ю "Економічній правді".

Міністр пояснив, що в цьому випадку враховують не лише вартість пошкодженого чи втраченого активу, а й обсяг електроенергії, який міг бути вироблений у звичайних умовах, і, відповідно, кошти, які виробник міг би заробити від його продажу.

Галущенко уточнив, що, зокрема, втрачено контроль над Луганською ТЕС ДТЕК, водночас внаслідок влучення двох снарядів фактично повністю розбито Охтирську ТЕЦ. Окрім того, обстріляно Трипільську ТЕС ПАТ "Центренерго" та Чернігівську ТЕЦ.

Одночасно ЗАЕС із 4 березня окупована загарбниками РФ, із шести блоків працює лише два.