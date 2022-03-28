Країни G7 вважають неприйнятною вимогу платити за газ рублями, закликають її не виконувати

Країни G7 визнали вимогу Росії оплачувати постачання газу рублями явним порушенням контрактів і мають намір закликати компанії не виконувати її, заявив у понеділок на брифінгу міністр енергетики ФРН Роберт Габек.

"Усі міністри G7 повністю згодні з тим, що це буде одностороннє та явне порушення наявних контрактів", - сказав міністр.

Габек упевнений, що "платежі в рублях неприйнятні". "Ми закликатимемо компанії, яких торкнулося це рішення, не виконувати вимог президента Росії Володимира Путіна", - наголосив він.

Раніше в понеділок прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не безоплатно постачатиме газ у разі відмови європейців платити за пальне в рублях.

Минулого тижня Путін повідомив, що прийняв рішення про переведення оплати за постачання російського газу на експорт до недружніх країн у російські рублі.