Мінфін веде переговори з міжнародними партнерами щодо підтримки на суму до EUR6 млрд - Марченко

Міністерство фінансів веде переговори з міжнародними партнерами щодо підтримки у формі кредитних та грантових коштів на суму до EUR6 млрд, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Наразі це абсолютно пріоритетний напрям і президенту, і уряду та Мінфіну. Сьогодні ми ведемо переговори щодо підтримки на загальну суму до EUR6 млрд. Це і кредитна підтримка, і грантова підтримка", - сказав він в інтерв'ю Lb.ua.

Він нагадав, що виділені МВФ $1,4 млрд швидкої фінансової допомоги Rapid Financing Instrument вже на рахунках Держказначейства.

"У нас також є програма макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на EUR1,2 млрд. І вже за нею отримали EUR600 млн двома траншами по EUR300 млн. Ведемо подальші консультації з Європейською комісією про наступні програми і транші. Від Світового банку отримали допомогу за програмою розвитку Development policy loan (DPL) на EUR312 млн", - нагадав міністр.

За його словами, Світовий банк і країни-партнери створюють трастфонд допомоги для України. До нього вже приєдналися Швеція, Нідерланди, Австрія. Так, Швеція готова надати гарантій на $50 млн, Нідерланди - на $89 млн, Австрія - на $10 млн. Крім цього, Україна веде переговори з урядом Японії щодо кредитної підтримки на щонайменше $100 млн.

"Є можливість збільшення і ми активно над цим працюємо", - наголосив Марченко.

Міністр додав, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) скоригував свої проєкти на підтримку бюджету на суму EUR668 млн, з яких EUR400 млн Україна вже отримала.

"З Німеччиною говоримо про дві кредитні програми, загалом на $150 млн. Підписали меморандум першої та очікуємо надходження коштів", - зазначив Марченко.

Міністр додав, що продовжуються переговори з французьким урядом про кредит на EUR300 млн, Канада анонсувала кредитну програму у розмірі 500 млн канадських доларів, Велика Британія - $500 млн.

"Серед грантів особливо потрібно виділити уряд Італії, який у перші дні війни нам надав грантову допомогу у розмірі EUR10 млн. Грантову допомогу також очікуємо від Великої Британії, Данії, Латвії, Литви, Ісландії та ЄС. Загальна сума грантів, яку ми бачимо, - приблизно EUR360 млн. Активно співпрацюємо зі США. Ще до війни була анонсована можливість надання гарантій на $1 млрд. І ми наразі працюємо над їх отриманням та, за можливості, збільшенням", - сказав міністр.