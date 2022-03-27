Економіка

15:45 27.03.2022

Група компаній DIM надає допомогу в захисті пам'ятників в Києві

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Група компаній DIM надає Києву допомогу в зміцненні пам'ятників, завершила встановлення захисних конструкцій біля пам'ятника Володимиру Великому, повідомила пресслужба групи.

"Ми одразу ж відгукнулися на прохання представників міської влади, оперативно організували і надали все необхідне: будівельні ліси, опалубку, працівників, які якісно виконали свою частину роботи. Далі монумент заклали мішками з піском", – цитують у повідомленні засновника і керівного партнера групи компаній DIM Олександра Насиковського.

За його словами, далі компанія займеться захисними роботами пам'ятника Богдану Хмельницькому в столиці.

Згідно з повідомленням, наразі основними напрямками діяльності будкомпаній стали захист пам'яток культури, відновлення зруйнованої інфраструктури та житлового фонду.

"Спільними зусиллями і невтомною працею ми показуємо окупантам, де їх справжнє місце, і доводимо всьому світу, що українці – мотивована, згуртована і непереможна нація", – вважає Насиковський.

Як повідомлялося, влада столиці звернулася до представників будівельного бізнесу з проханням долучитися до захисту пам'яток Києва, а також створення 3D-моделей важливих культурних та історичних пам'яток, будівель, які можуть потрапити під вогонь російських окупантів.

Теги: #памятники #захист #dim
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