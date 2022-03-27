Економіка

14:06 27.03.2022

Кабмін до 31 березня обмежив термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках "єПідтримки"

2 хв читати
Кабмін до 31 березня обмежив термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках "єПідтримки"

Кабінет міністрів до 31 березня обмежив термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках "єПідтримки", свідчить урядова постанова від 24 березня 2022 року №353 на "Урядовому порталі".

"Встановити, що останнім днем подачі запитів (заявок) для отримання допомоги в рамках програми "єПідтримка" є 31 березня 2022 року", – йдеться в постанові.

Як повідомлялося, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну Кабмін 7 березня затвердив перелік областей, жителі яких можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 6,5 тис. грн. Програма поширюється на регіони, де тривають бойові дії: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, а також Київ. Такі виплати можуть отримати наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також фізособи-підприємці всіх груп, що подали податкову звітність за 2021 рік або за 4-й квартал 2021 р. Щоб отримати виплату, людина повинна працювати на умовах трудового договору, гіг-контракту або іншого цивільно-правового договору.

Уряд спрямував на ці цілі 21,45 млрд грн, що дозволяє виплатити по 6,5 тис. грн 3,3 млн осіб. Кошти держпідтримки можна витратити без обмежень.

Спочатку програма "єПідтримка" передбачала виплати вакцинованим від Covid-19 двома дозами українцям у розмірі 1 тис.грн і бустерною дозою в розмірі 500 грн. Однак витратити ці виплати можна було тільки на обмежені позиції товарів і послуг.

 

Теги: #кабмін #єпідтримка
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:43 27.03.2022
Кабмін прирівняв каски, бронежилети – військові рації, коліматорні приціли і тепловізори до гумдопомоги - постанова

Кабмін прирівняв каски, бронежилети – військові рації, коліматорні приціли і тепловізори до гумдопомоги - постанова

06:44 27.03.2022
Кабмін прирівняв каски та бронежилети до гуманітарної допомоги - Верещук

Кабмін прирівняв каски та бронежилети до гуманітарної допомоги - Верещук

22:26 26.03.2022
Кабмін додав у безкоштовні продуктові набори від держави для прифронтових міст санітарно-гігієнічні товари першої необхідності

Кабмін додав у безкоштовні продуктові набори від держави для прифронтових міст санітарно-гігієнічні товари першої необхідності

22:12 26.03.2022
Кабмін затвердив порядок збору інформації про пошкоджену та знищену внаслідок війни нерухомість через "Дію"

Кабмін затвердив порядок збору інформації про пошкоджену та знищену внаслідок війни нерухомість через "Дію"

22:00 26.03.2022
Ціна на "преміальне пальне" не може більш ніж на 5% перевищувати ціни звичайного пального

Ціна на "преміальне пальне" не може більш ніж на 5% перевищувати ціни звичайного пального

23:12 25.03.2022
За програмою "єПідтримка" українці вже отримали понад 20,7 млрд грн - Шмигаль

За програмою "єПідтримка" українці вже отримали понад 20,7 млрд грн - Шмигаль

22:18 22.03.2022
Кабмін виділив Міноборони 10 млрд грн на закупівлю озброєння та військової техніки для потреб ЗСУ

Кабмін виділив Міноборони 10 млрд грн на закупівлю озброєння та військової техніки для потреб ЗСУ

21:31 22.03.2022
Роботодавці отримуватимуть компенсацію за працевлаштованих переселенців не більше двох місяців

Роботодавці отримуватимуть компенсацію за працевлаштованих переселенців не більше двох місяців

21:19 22.03.2022
Кабмін виділив Мінсоцполітики 10 млрд грн на виплату допомоги на проживання переселенцям

Кабмін виділив Мінсоцполітики 10 млрд грн на виплату допомоги на проживання переселенцям

16:10 21.03.2022
Кабмін зупинив експорт препаратів крові до припинення або скасування воєнного стану в Україні

Кабмін зупинив експорт препаратів крові до припинення або скасування воєнного стану в Україні

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Збитки інфраструктурі України від військової агресії Росії KSE Institute оцінює у $63 млрд

Ексміністр агрополітики Лещенко залишив посаду через проблеми зі здоров'ям

ЄС подвоїв фінансування, спрямоване на підтримку ЗС України, довів суму допомоги до 1 млрд євро

ЄІБ перерахував Україні ще EUR200 млн

Польща та країни Балтії закликали заборонити перевезення вантажів РФ європейськими автошляхами

ОСТАННЄ

Кількість переміщених із зони бойових дій підприємств зросла до 89 - Гетманцев

Кабмін України пропонує 10-річні секторальні санкції на РФ і пов'язаних із нею осіб

Споживання газу за тиждень знизилося майже на 30% - "Нафтогаз"

Критичних перешкод для посівної в Україні немає, проблема з вивезенням урожаю – міністр

Гранична ціна бензину в Україні на кінець березня збільшена на 11 коп./літр, ДП - на 38 коп./літр

"Чистий" продаж Нацбанком цього тижня зріс до $352,7 млн і EUR241,7 млн

Кабмін схвалив залучення у 2022 році кредиту від Французького агентства розвитку на суму до 300 млн євро

Посівна кампанія та налагодження експорту зерна є головними пріоритетами для Міністерства агрополітики та продовольства України – голова відомства

Посівна стартувала вже в 11 регіонах України - Шмигаль

Саміт ЄС доручив Комісії підтримати продовольчу безпеку та сільське господарство України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА