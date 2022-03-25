Країни ЄС створять платформу спільних закупівель газу, яку буде відкрито і для України – висновки Європейської ради

Держави-члени Європейського союзу працюватимуть разом над спільною закупівлею газу. Платформа спільних закупівель також буде відкрита для країн-членів Східного партнерства, серед яких і Україна.

Про це йдеться у висновках, ухвалених за підсумками засідання Європейської ради, яке відбулось 24-25 березня в Брюсселі. Таке доручення державам-членам та Європейській комісії прописано з метою позбавлення залежності постачання газу від Росії.

У висновках йдеться, що Європейська рада розглянула готовність ЄС на найближчу перспективу і доручила Раді "вивчити пропозиції Комісії щодо політики ЄС у галузі зберігання газу, належним чином беручи до уваги та враховуючи інтереси держав-членів, які мають значні потужності для зберігання, з метою гарантування справедливого балансу".

"Заповнення сховищ газу в усьому Союзі має розпочатися якнайшвидше з повним урахуванням національних заходів щодо забезпечення готовності. Напередодні наступної зими держави-члени та Комісія терміново повинні: встановити необхідні механізми солідарності та компенсації; працювати разом над добровільною спільною закупівлею газу, зрідженого природного газу та водню, оптимально використовуючи колективну політичну та ринкову вагу Європейського Союзу та його держав-членів для зниження цін на переговорах. Платформа загальних закупівель також буде відкрита для країн Західних Балкан та трьох асоційованих Східних партнерів", - йдеться у висновках

Крім того, робота також буде спрямована на завершення та покращення газових і електричних з'єднань у всьому Європейському Союзі, включно з повною синхронізацією електричних мереж та працювати над гарантуванням безпеки поставок для всіх держав-членів.