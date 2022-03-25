Українська енергосистема має достатньо потужностей і можливостей для експорту е/е до Європи – топ-менеджер ДТЕК

Початок експорту української електроенергії до Європи допоможе підтримати вітчизняну енергосистему, яка має достатньо потужностей та можливостей для її здійснення, вважає виконавчий директор енергохолдингу ДТЕК Дмитро Сахарук.

"В українській системі достатньо потужностей, щоб почати експорт до Європи. Це буде дуже важливо, щоб залучати такі необхідні кошти в українську енергетику, дефіцит яких зараз відчувається дуже гостро", - сказав він на брифінгу в Медіа-центрі у Львові в четвер.

Виконавчий директор ДТЕК зазначив, що за місяць війни споживання електроенергії впало на 30%, а розрахунки за спожитий ресурс – на 70%.

"У таких умовах кожен євро буде критичним для підтримки енергосистеми", – наголосив Сахарук.

За його словами, ДТЕК виступає за якнайшвидше відновлення експорту електроенергії, який разом із імпортом було зупинено після виходу ОЕС України, об'єднаної із торговельною зоною Бурштинського енергоострова, в ізольований режим 24 лютого цього року.

"Ми хочемо, щоб якнайшвидше почалося відновлення економічних відносин з Європою, це дозволить підтримати енергосистему України в цей надскладний період", – наголосив топ-менеджер ДТЕК.

Він також наголосив, що українська енергетична система працює стабільно, частота витримується на рівні 50 Гц, що "вкрай важливо для європейців, тому що українська система після синхронізації є частиною великої енергосистеми Європи".

Сахарук також додав, що станції ДТЕК, яка перебудувала свою роботу на військові рейки, стабільно виробляють електроенергію та беруть участь у балансуванні енергосистеми, а видобуток вугілля на її шахтах досягає 90% загальнодержавного видобутку.

За його словами, за час воєнних дій компанія відновила електропостачання понад 500 тисяч домогосподарств у зонах активних бойових дій – Київській та Донецькій областях.

"На жаль, у Маріуполі зараз немає жодної можливості для цього", – додав виконавчий директор ДТЕК.

Як повідомлялося, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький після синхронізації ОЕС України з європейською енергосистемою 16 березня зазначив, що відновлення аукціонів із продажу доступу до міждержавних перетинів для імпорту-експорту електроенергії стане можливим після певного часу роботи такого об'єднання.

Зі свого боку голова "Оператора ринку" Олександр Гавва повідомив, що оператор готує зміни до законодавства, які б зробили можливим поглиблене об'єднання ринків електроенергії, не обмежуючись лише використанням доступу до міждержавних перетинів.