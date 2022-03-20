Австралія запровадила заборону на експорт до Росії сировини для алюмінієвої промисловості

Австралія ввела заборону на експорт до Росії глинозему та алюмінієвих руд у неділю в рамках санкцій проти Москви, оголосив у неділю австралійський уряд.

"Уряд Австралії негайно вводить заборону на експорт до Росії глинозему та алюмінієвих руд, включно з бокситами", - йдеться у поширеній заяві.

У ній йдеться, що цей захід спрямований на те, щоб обмежити можливості російських виробників алюмінію, який є однією з найважливіших складових частин російського експорту.

"Уряд тісно співпрацюватиме з експортерами та державними органами, яких торкнеться заборона, щоб знайти нові та розширити чинні ринки збуту", - наголошується в документі.

Як повідомляють ЗМІ, за останні кілька тижнів австралійські виробники вугілля отримали більшу кількість запитів із країн, зокрема, України та Польщі, на постачання палива, що залежать від російського вугілля.

У зв'язку з цим, як йдеться в заяві, "уряд Австралії співпрацює з австралійською вугільною промисловістю у пошуку джерел постачання". Було ухвалено рішення про постачання Україні у вигляді допомоги 70 тис. тонн енергетичного вугілля.

Уряд повідомив, що також виділяє Україні $22 млн як гуманітарну допомогу, планує надати військову допомогу на суму $15,5 млн, розглядає питання про видачу гуманітарних віз із правом роботи українським біженцям.