Економіка

11:32 16.03.2022

"Укрзалізниця" призначила на середу додатковий евакуаційний рейс із Харкова до Львова

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"Укрзалізниця" призначила на середу додатковий евакуаційний рейс із Харкова до Львова

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) призначило на середу, 16 березня, додатковий евакуаційний рейс із Харкова до Львова.

Як повідомляє УЗ у телеграм-каналі, поїзд "Інтерсіті+" вирушить із Харкова о 15:30.

Крім того, графіковий поїзд №234/233 сполученням Дніпро - Чоп відправиться цього самого дня за маршрутом Запоріжжя - Дніпро - Чоп. Відправлення із Запоріжжя – о 18:00.

Наразі всі рейси, що курсують на захід, безоплатні. Пріоритет у посадці надається дітям, жінкам і літнім людям.

 

Теги: #евакуація #поїзда
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