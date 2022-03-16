"Укрзалізниця" призначила на середу додатковий евакуаційний рейс із Харкова до Львова

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) призначило на середу, 16 березня, додатковий евакуаційний рейс із Харкова до Львова.

Як повідомляє УЗ у телеграм-каналі, поїзд "Інтерсіті+" вирушить із Харкова о 15:30.

Крім того, графіковий поїзд №234/233 сполученням Дніпро - Чоп відправиться цього самого дня за маршрутом Запоріжжя - Дніпро - Чоп. Відправлення із Запоріжжя – о 18:00.

Наразі всі рейси, що курсують на захід, безоплатні. Пріоритет у посадці надається дітям, жінкам і літнім людям.