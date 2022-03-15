Зеленський анонсував податкову реформу: 2% з обороту, спрощений облік, добровільний єдиний податок для ФОП 1-2 груп та скасування перевірок

Кабінет Міністрів України погодив проект рішень для підтримки української економіки, щоб забезпечити роботу бізнесу та зайнятість людей там, де безпека дозволяє, заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні вночі у вівторок.

"Перше – розпочинаємо податкову реформу: замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша та друга група ФОП – ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто, якщо можете – платіть, не можете – немає запитань", - сказав він.

Другим основним положенням Зеленський назвав максимальну дерегуляцію бізнесу.

"Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів, щоб усі працювали нормально, щоб міста оживали, щоб скрізь, де немає бойових дій тривало життя. Умова лише одна – ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону", – зазначив глава держави.

Він наголосив, що це лише початкові два кроки податкової реформи. "Далі буде", - сказав Зеленський.