Економіка

19:13 13.03.2022

Електропостачання ЧАЕС відновлено, але Україна вкрай потребує допомоги для гарантування ядерної безпеки – голова Міненерго

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Електропостачання ЧАЕС відновлено, але Україна вкрай потребує допомоги для гарантування ядерної безпеки – голова Міненерго

Електропостачання майданчика ЧАЕС відновлено, але Україна, як і раніше, потребує втручання світової спільноти для гарантування ядерної безпеки, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Сьогодні завдяки неймовірним зусиллям фахівців НЕК "Укренерго", наших атомників і електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами. Наші українські енергетики, ризикуючи власним здоров'ям і життям, змогли запобігти ризику можливої ядерної катастрофи, яка погрожувала всій Європі", написав Галущенко в своєму Facebook у неділю.

Він пояснив, що тепер системи охолодження ядерних зборок, що відпрацювали, знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного енергоживлення.

Міністр зазначив, що Україна здатна сама, без допомоги з боку будь-кого забезпечити або відновити електропостачання на українських енергетичних об'єктах, одним з яких є ЧАЕС.

Водночас Галущенко наголосив, що Україна, як і раніше, потребує допомоги міжнародної спільноти для гарантування ядерної безпеки, зазначивши, що одними подвигами з боку українських енергетиків неможливо її забезпечити в умовах військової агресії.

"Тому я ще раз звертаюся до наших міжнародних партнерів – Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ – допоможіть нам захистити ядерні об'єкти. Зараз дуже важливо змусити ворога піти з наших АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об'єктів атомної енергетики України", – закликав голова Міненерго.

Як повідомлялося з посиланням на "Енергоатом", російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а найбільшу в Європі Запорізьку АЕС із шістьма енергоблоками по 1 ГВт кожен – 4 березня.

Теги: #чаес #електрпостачання
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