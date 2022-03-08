Економіка

19:37 08.03.2022

Велика Британія заявила про рішення відмовитись від імпорту російської нафти до кінця року

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Велика Британія заявила про рішення відмовитись від імпорту російської нафти до кінця року

Велика Британія поступово до кінця 2022 року припинить імпорт російської нафти у відповідь на незаконне вторгнення Володимира Путіна в Україну, йдеться у заяві британського уряду у вівторок.

"Велика Британія тісно співпрацює зі США, ЄС та іншими партнерами, щоб покласти край нашій залежності від російських вуглеводнів у відповідь на російську агресію в Україні, визнаючи різні обставини та терміни переходу. Цей крок посилить зростаючий тиск на російську економіку, перекривши цінне джерело доходу", – зазначається у документі.

Згідно з ним, відмова від імпорту не буде негайною: у Великій Британії, яка закриває постачаннями з Росії 8% всього свого попиту на нафту, буде більше ніж достатньо часу для коригування ланцюжків постачань, підтримки промисловості та споживачів. Уряд працюватиме з компаніями в рамках спеціально створеної цільової нафтової групи, щоб допомогти їм використовувати цей період для пошуку альтернативних джерел.

Лондон зазначає, що на нафту припадає 44% російського експорту, що забезпечує 17% доходів федерального бюджету.

На думку британського уряду, в умовах конкурентного глобального ринку нафти та нафтопродуктів попит можуть задовольнити альтернативні постачальники. Велика Британія має різних надійних постачальників крім Росії, зокрема Нідерланди, Саудівську Аравію та США. .

"Як ще один економічний удар по путінському режиму після його незаконного вторгнення в Україну Велика Британія перестане залежати від російської нафти протягом цього року, ґрунтуючись на нашому жорсткому пакеті міжнародних економічних санкцій", - наводяться в заяві слова прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

За даними Лондона, ринок уже наражає російську нафту на остракізм: майже 70% російської нафти нині намагаються знайти покупця, а попит на глобальному ринку буде швидко задоволений альтернативними постачальниками. Уряд нагадав, що з 1 березня російським судам заборонили заходити до портів Великої Британії, а владі було надано нові повноваження щодо затримання російських суден.

У заяві також зазначається, що Велика Британія не залежить від російського природного газу, що становить менше ніж 4% постачань, і міністри також вивчають варіанти подальшого скорочення цього показника.

Прем'єр-міністр підтвердив, що уряд розробить енергетичну стратегію, в якій будуть викладені довгострокові плани Великої Британії щодо підвищення енергетичної безпеки, зокрема постачання нафти та газу з відновлюваних джерел та всередині країни.

Як повідомлялося, раніше у вівторок про повну відмову від імпорту російської нафти заявили США.

Теги: #рф #нафта #відмова #великабританія
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