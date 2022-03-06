Економіка

20:49 06.03.2022

Україна запровадила ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, м'яса птиці, курячих яєць та олії – постанова

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Україна запровадила ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, м'яса птиці, курячих яєць та олії – постанова

Україна розширила перелік товарів, дозвіл на експорт яких видаватиме Міністерство економіки, на п'ять позицій: ліцензуванню відтепер підлягає експорт пшениці, кукурудзи, м'яса птиці, курячих яєць та олії.

Відповідну постанову №207, яка розширює перелік ліцензування та квотування експорту та імпорту, що підлягає ліцензуванню у 2022 році, Кабінет міністрів України ухвалив на засіданні в суботу 5 березня і опублікував на своєму сайті в неділю.

Уточнюється, що ліцензування введено на експорт пшениці та меслину (суміші пшениці та жита, код УКТ ЗЕД 1001), кукурудзи (1005), м'яса курей домашніх (0207 11 – 0207 14), яєць курей домашніх (0407 2 (1512 11 91 00).

У грудні 2021 року уряд ухвалив постанову № 1424, якою продовжило на 2022 ліцензування експорту вугілля-антрациту.

Раніше у неділю прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення про обмеження експорту низки соціально-важливих товарів та сировини, з якої вони виробляються, проте не уточнив конкретних товарних груп.

Теги: #імпорт #експорт #с_г #ліцензування #сировина
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