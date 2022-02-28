"Енергоатом" закликав МАГАТЕ ініціювати створення 30-кілометрових безпечних зон навколо ядерних об'єктів в Україні

НАЕК "Енергоатом" у зв'язку з військовою агресією РФ проти України просить Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) ініціювати створення 30-кілометрових безпечних зон навколо ядерних об'єктів України, повідомила компанія у понеділок з посиланням на свого голову Петра Котіна.

"У зв'язку із загрозами планетарного масштабу, викликаними російською агресією, просимо втручання МАГАТЕ для недопущення російських військ у 30-кілометрову зону навколо наших АЕС, а також закликаємо Росію негайно залишити Чорнобильську зону та повернути контроль над ядерними об'єктами українській стороні", - зазначив Котін під час телефонної розмови з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі.

Котін вкотре наголосив, що у безпосередній близькості від ядерних об'єктів "Енергоатому" регулярно відбувається рух російських колон військової техніки, артилерії, потужних систем залпового вогню, поблизу АЕС розриваються снаряди, що становить колосальну загрозу всьому світу.

Керівник "Енергоатому" висловив сподівання, що МАГАТЕ не лише висловить глибоке занепокоєння, а й створить умови для тиску на Росію та зупинення війни в Україні.

Як повідомлялося, Україна у зв'язку з військовою агресією Росії просить МАГАТЕ накласти санкції на атомні технології РФ та провести міжнародний аудит ядерних запасів.

24 лютого ввечері Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) поінформувала МАГАТЕ про втрату контролю над ядерними та радіаційними об'єктами у зоні відчуження Чорнобильської АЕС внаслідок військового нападу.

"Атомні електростанції, інші ядерні та радіаційні об'єкти України є об'єктами мирного використання ядерної енергії, вони не розраховані на ведення воєнних дій і не повинні зазнавати нападу відповідно до статті 56 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року про захист жертв міжнародних збройних конфліктів", - наголосили при цьому в регуляторі.

Пізніше Мінприроди повідомило, що показники потужності дози гамма-випромінювання у зоні відчуження ЧАЕС у 2-15,8 разів перевищують середньорічні залежно від об'єкта. Воно заявило, що захоплення російськими окупантами зони відчуження ЧАЕС загрожує ядерною катастрофою для всього світу.

Зі свого боку ДІЯРУ пояснила перевищення контрольних рівнів дози гамма-випромінювання у зоні відчуження ЧАЕС порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок великої кількості важкої військової техніки.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина також заявила, що дії Росії щодо захоплення ЧАЕС прямо порушують статтю 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій.

Верховна Рада звернулася до парламентів та урядів світу із проханням закрити небо над Києвом та зоною відчуження ЧАЕС.

У ніч із п'ятниці на суботу голова ДІЯРУ Олег Коріков заявив, що Україна розраховує на вжиття дієвих заходів впливу на країну агресора Російську Федерацію з боку МАГАТЕ та інших міжнародних організацій через захоплення ЧАЕС та зону відчуження.