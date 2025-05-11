Голова наглядової ради УЗ закликав Maersk, CMA CGM, MSC та AmCham припинити блокування індексації тарифів

Голова наглядової ради державного залізничного оператора "Укрзалізниця" (УЗ) Хафер Гепард закликав світових лідерів контейнерних перевозок Maersk, CMA CGM, MSC та Американську торговельну палату в Україні (AmCham) припинити блокування рішення щодо індексації вантажних тарифів УЗ.

"Maersk, CMA CGM, MSC, Американська торговельна палата в Україні! Припиніть блокування поточного запиту АТ "Українська залізниця" щодо індексації вантажних тарифів", - написав Гепард в LinkedIn в суботу.

За його словами, УЗ не індексувала вантажні тарифи вже більше двох років. Потреба в індексації обґрунтована поточним рівнем промислової інфляції в Україні, що вимірюється індексом цін виробників (ІЦВ), а також потребами в інвестиціях в інфраструктуру та рухомий склад.

"Блокування індексації вантажних тарифів загрожує безпеці залізничних перевезень в Україні", - зазначив Гепард.

Світовий лідер контейнерних перевезень Maersk Group, один з найбільших в світі контейнерних перевізників французька транспортна компанія CMA CGM, а також італійський перевізник MSC, який контролює близько 20% світового контейнерного флоту публічно не коментували ініціативу щодо індексації залізничних тарифів.

Американська торговельна палата в Україні (AmCham Ukraine) висловлювала стурбованість щодо планів індексації тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізницею". У своїй заяві, опублікованій на офіційному сайті організації, AmCham вказувала, що підвищення тарифів може негативно вплинути на конкурентоспроможність українських експортерів та загалом на економіку країни. AmCham наголошували на необхідності прозорого та обґрунтованого підходу до формування тарифної політики, а також на важливості залучення бізнес-спільноти до обговорення таких рішень.

Як відомо, в січні АТ "Укрзалізниця" (УЗ) підготувало пропозиції щодо індексації тарифів на перевезення вантажів на 37% у 2025 році, їх надіслали до Міністерства розвитку громад і територій України. Проект рішення на сайті Міністерства досі не опубліковано. Проти індексації виступили більшість галузевих об'єднань, профільних асоціацій і великих бізнесів.