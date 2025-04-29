Інтерфакс-Україна
Економіка
14:04 29.04.2025

"Енергоатом" за 2024 р. отримав 1,3 млрд грн чистого прибутку

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"Енергоатом" за 2024 р. отримав 1,3 млрд грн чистого прибутку

Чистий прибуток АТ "НАЕК "Енергоатом" за 2024 рік склав 1,3 млрд грн, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Телеграм-каналі у вівторок.

"Кабінет міністрів України затвердив підсумки роботи "Енергоатома" за 2024 рік: чистий прибуток компанії — 1,3 млрд грн", - написав він.

За інформацією Гончаренка, усі 100% прибутку буде спрямовано на покриття збитків попередніх років, дивіденди — не виплачуються.

Урядом також було підтверджено висновок незалежного аудитора і затверджено звіт про винагороди наглядовій раді.

Як повідомлялося, "Енергоатом" у 2024 році виробив 53 млрд кВт*год електроенергії, що на 2% більше, ніж було згенеровано у 2023 році, і на 12% більше, ніж у 2022-му.

У 2024 році 116,3 млрд грн (без ПДВ) власних коштів, або 58% від свого чистого доходу, "Енергоатом" скерував на оплату ПСО, тобто на підтримку фіксованих тарифів на електроенергію для населення.

До бюджетів усіх рівнів минулого року компанія сплатила 28,8 млрд грн податкових платежів, що на 35% більше, ніж у 2023 році.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт. Всі вони розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

 

Теги: #прибуток #енергоатом

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