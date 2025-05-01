МАГАТЕ фіксує продовження бойової активності поблизу українських АЕС за останній тиждень

За останній тиждень поблизу Запорізької, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС продовжувалися вибухи, прольоти дронів або сигнали повітряної тривоги, повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі.

"На Запорізькій АЕС в Україні команда МАГАТЕ протягом останнього тижня щодня чула віддалені вибухи, що є постійним нагадуванням про потенційні небезпеки, з якими стикається ядерна безпека", - зазначили в агентстві.

Група МАГАТЕ провела обходи всього майданчика ЗАЕС для спостереження за діяльністю на ньому, відвідала всі аварійні пункти управління шести реакторів, системи безпеки четвертого блоку і два сховища свіжого палива.

"На Південноукраїнській АЕС група МАГАТЕ повідомила про численні сигнали повітряної тривоги за останній тиждень. Групу було поінформовано з місця, що шість безпілотників було виявлено на відстані 1,5 км від станції в ніч на 25 квітня, що збіглося зі звуками військової активності, яка, очевидно, виходила від спроби їх збити", - говориться на сайті агентства.

Своєю чергою на Хмельницькій АЕС членам групи МАГАТЕ довелося сховатися вранці 30 квітня через повітряну тривогу.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт. Всі вони розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.