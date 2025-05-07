Інтерфакс-Україна
Економіка
20:25 07.05.2025

ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд

3 хв читати
ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може частково покрити кредитні ризики державних ПриватБанку та Укргазбанку, а також Райффайзен Банку (всі – Київ) під час надання нових кредитів на суми відповідно EUR600 млн, EUR300 млн та EUR200 млн українському бізнесу та домогосподарствам.

Як зазначається на сайті банку, його рада директорів планує розглянути проєкт Укргазу 11 червня, а Привату та Райфу – 25 червня цього року.

У випадку державних банків мова йде про покриття біля 30% кредитного ризику, тоді як для Райфу – 50%.

Окрім того проєкти Привату та Укргазу включають субліміти за трьома напрямками. За першим – "Гарантія стійкості та засобів до існування" – кредити надаватимуться на широкі потреби в оборотному капіталі та інвестиції українських приватних підприємств у ключових секторах економіки. За другим – механізм підтримки енергетичної безпеки ЄБРР – кредитуватимуться субпроєкти з виробництва та зберігання енергії та енергоефективності, а усі субпозичальники отримають технічну допомогу для сприяння структуруванню та реалізації своїх інвестицій. У випадку субпозичальників з житлового сектору їм також буде надана грантова підтримку у формі інвестиційних стимулів після завершення своїх відповідних інвестиційних проектів.

Нарешті третій напрямок – в рамках кредитної лінії EU4Business-ЄБРР, де ЄБРР та ЄС підтримують інвестиційні проекти місцевих малих та середніх підприємств (МСП). Щонайменше 70% має йти на довгострокові капітальні інвестиції МСП для модернізації їхніх технологій та обладнання до стандартів ЄС, включаючи інвестиції в стійкі та зелені технології. Відповідні субпозичальники також отримають технічну допомогу, що фінансується ЄС, та грантову підтримку у формі інвестиційних стимулів після завершення своїх інвестиційних проектів.

Для Привату перший субліміт складає EUR415 млн, другий – EUR95 млн та третій – EUR90 млн, тоді як для Укргазу – відповідно EUR80 млн, EUR160 млн та EUR60 млн.

У випадку Райфу основні гроші підуть на першій напрямок – "Гарантія стійкості та засобів до існування", але передбачени субкредити на суму до EUR40 млн на фінансування довгострокових інвестицій МСП в рамках EU4Business-ЄБРР зі стимуламами.

ПриватБанк є найбільшим системно важливим банком в Україні з часткою ринку близько 22,5% за чистими активами на кінець 2024 року. Він спеціалізується на обслуговуванні роздрібних клієнтів та клієнтів МСП через загальнонаціональну мережу з близько 1130 відділень, 6,85 тис. банкоматів та 10,42 тис. терміналів самообслуговування.

Укргазбанк є п'ятим за величиною банком в Україні із загальними активами в розмірі EUR4,6 млрд або близько 6% частки ринку на кінець 2024 року. Це універсальний банк, який має загальнонаціональну мережу з 212 відділень станом на 1 квітня 2025 року. Банк є одним з лідерів ринку зеленого кредитування та торгового фінансування в Україні.

Райффайзен Банк є четвертим за величиною банком в Україні та найбільшим приватним банком із часткою ринку 6,5% за загальними активами (EUR5,1 млрд) станом на лютий 2025 року. Банк має 320 відділень та 1,55 тис. банкоматів, пропонуючи традиційні банківські продукти корпоративним, малому та середньому бізнесу, а також роздрібним клієнтам.

 

 

 

Теги: #єбрр #гарантії #банки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:05 07.05.2025
ЄБРР частково покриє ризики Укрсиббанку за новими кредитами на EUR30 млн

ЄБРР частково покриє ризики Укрсиббанку за новими кредитами на EUR30 млн

15:45 07.05.2025
ЄБРР частково покриє ризики ПроКредит Банку за новими кредитами на EUR70 млн

ЄБРР частково покриє ризики ПроКредит Банку за новими кредитами на EUR70 млн

16:23 06.05.2025
ЄБРР та "Укрзалізниця" оголосили тендер на придбання газопоршневих електростанцій загальною потужністю 215 МВт

ЄБРР та "Укрзалізниця" оголосили тендер на придбання газопоршневих електростанцій загальною потужністю 215 МВт

19:28 25.04.2025
Україна очікує від США сильних гарантій безпеки, як у Ізраїлю - Зеленський

Україна очікує від США сильних гарантій безпеки, як у Ізраїлю - Зеленський

18:12 25.04.2025
ЄБРР підтвердив надання "Нафтогазу" EUR270 млн кредиту від нього та EUR139 млн гранту від Норвегії на закупівлю газу

ЄБРР підтвердив надання "Нафтогазу" EUR270 млн кредиту від нього та EUR139 млн гранту від Норвегії на закупівлю газу

12:08 22.04.2025
Банки прогнозують зростання кредитування бізнесу та населення у ІІ кв.-2025

Банки прогнозують зростання кредитування бізнесу та населення у ІІ кв.-2025

07:01 19.04.2025
Заможні американці масово відкривають рахунки у Швейцарії через побоювання щодо США — ЗМІ

Заможні американці масово відкривають рахунки у Швейцарії через побоювання щодо США — ЗМІ

22:17 17.04.2025
"Нафтогаз" потребує європейських гарантій для подальшого кредитування – представник ЄБРР

"Нафтогаз" потребує європейських гарантій для подальшого кредитування – представник ЄБРР

13:43 16.04.2025
Італія перерахувала перший транш у розмірі EUR25 млн на відновлення енергетичної системи України

Італія перерахувала перший транш у розмірі EUR25 млн на відновлення енергетичної системи України

09:33 15.04.2025
ЄБРР надає Райффайзен Банку гарантію розподілу портфельних ризиків для інвестицій EUR100 млн в енергетику

ЄБРР надає Райффайзен Банку гарантію розподілу портфельних ризиків для інвестицій EUR100 млн в енергетику

ВАЖЛИВЕ

Міжнародні резерви України у квітні зросли на 10,2% – до $46,7 млрд

"ДТЕК ВДЕ" у 2024р отримав чистий прибуток 1,58 млрд грн

Україна дійсно показала себе сталою економікою - генсек ОЕСР

Будь-які спроби здійснити "перезапуск" ЗАЕС варто оцінювати як акт ядерного терору – голова ДІЯРУ

Угода зі США містить 12 статей і перелік мінералів з нафтою та газом, учасник фонду від України – Агенція ДПП

ОСТАННЄ

Міжнародні резерви України у квітні зросли на 10,2% – до $46,7 млрд

Угода із США - запобіжник від корупції та шанс на реіндустріалізацію України – ексочільники "Нафтогазу" та Держгеонадр

Мінрозвитку обирає громади для участі в пілотному проєкті соціального житла

"ДТЕК ВДЕ" у 2024р отримав чистий прибуток 1,58 млрд грн

Чистий прибуток ОТП Банку у І кв.-2025 зменшився на 24% - до 1,19 млрд

Свириденко закликала ОЕСР покращити клас ризиків для України

Україна з початку травня шостий день поспіль лідирує за ціною е/е на спотовому ринку у Європі

Україна дійсно показала себе сталою економікою - генсек ОЕСР

"Метінвест" розпочав виробництво захисних екранів на бронетехніку МТ-ЛБ

Шмигаль заявляє про плани подати заявку на членство ОЕСР на початку першого кварталу 2026р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА