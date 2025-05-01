Україна продовжує ремонт конфайнмента над ЧАЕС після атаки – МАГАТЕ

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Українські інженери та будівельники продовжують тимчасовий ремонт нового безпечного конфайнмента (НБК) над об'єктом "Укриття" на Чорнобильській АЕС, який було пошкоджено внаслідок атаки безпілотників на початку цього року.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі 30 квітня.

"Удар безпілотника 14 лютого пробив велику дірку в даху великого конфайнмента, побудованого для запобігання будь-якому радіоактивному викиду з реактора, зруйнованого внаслідок аварії 1986 року, і захисту його від зовнішніх небезпек. Знадобилося кілька тижнів, щоб повністю загасити пожежі і тління, викликані цим ударом", - зазначили в агентстві.

Група МАГАТЕ, що працює на ЧАЕС, нещодавно відвідала НБК, щоб обговорити зусилля, що тривають на об'єкті, з оцінювання структурної цілісності будівлі після атаки, яка сталася майже три місяці тому, та поспостерігати за ремонтом внутрішнього і зовнішнього облицювання для запобігання проникненню води.

"Наразі на об'єкті зосереджені зусилля на оцінці повного масштабу збитків, а також на проведенні короткострокових ремонтних робіт. Очевидно, що споруда для утримання, побудована за величезні гроші і за значної міжнародної підтримки, зазнала значної шкоди", - проінформував Гроссі.

Він доповнив, що внаслідок пошкодження не сталося жодного радіоактивного викиду і що НБК здатний продовжувати виконувати свою захисну функцію.

Як повідомлялося з посиланням на голову Державної інспекції ядерного регулювання України Олега Корікова 17 лютого, НБК над об’єктом "Укриття" над зруйнованим реактором енергоблоку №4 Чорнобильської АЕС через російський удар БПЛА та спричинені ним наслідки не може виконувати свою головну ізоляційну функцію.

Водночас генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 15 лютого заявив, що рівень радіації на об'єкті не змінився, незважаючи на значні пошкодження, що було підтверджено власними вимірюваннями команди агентства.