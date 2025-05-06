"ДТЕК ВДЕ" у 2024р отримав чистий прибуток 1,58 млрд грн

Чистий консолідований прибуток холдингу "ДТЕК ВДЕ" у 2024 році склав 1,584 млрд грн порівняно із 547 млн грн збитку за 2023 рік.

Як ідеться в біржовому звіті холдингової компанії DTEK Renewables B.V., консолідована виручка зросла на 50,3% - до 5,604 млрд грн, а валовий прибуток – вдвічі, до 5,19 млрд грн.

Згідно зі звітом, на кінець минулого року сукупні активи "ДТЕК ВДЕ" становили 38,21 млрд грн проти 25,48 млрд грн на початок року, а загальний капітал зріс із 1,985 млрд грн до 7,916 млрд грн.

Як повідомлялося, чистий консолідований прибуток "ДТЕК ВДЕ" в першому півріччі 2024 року склав 1,397 млрд грн, що в 7,1 раза перевищило показник за перше півріччя 2023 року. Консолідована виручка за той період зросла на 67,9% - до 3,001 млрд грн, а сукупні активи та капітал на середину минулого року становили відповідно 27,77 млрд грн та 3,38 млрд грн.

Зазначається, що зовнішні продажі СЕС 2024 року склали 3,88 млрд грн, ВЕС – 1,43 млрд грн, тоді як 2023 року – відповідно 3,28 млрд грн та 1,02 млрд грн.

Серед пояснень зростання виручки у 2024 році у звіті вказується зменшення обсягів аварійних відключень, сприятливі погодні умов, збільшення ефективної ціни внаслідок девальвації гривні та зростання ціни на РДН, до якої прив’язані двосторонні договори ВЕС, а також сторнування фінансової складової та витрат на небаланси. Група отримала погашення накопиченої заборгованості від "Гарантованого покупця" 1,904 млрд грн порівняно із 0,1 млрд грн 2023 року.

Зазначається, що за минулий рік "ДТЕК ВІЕ" отримала позитивний чистий грошовий потік від операційної діяльності у розмірі 5,13 млрд грн, що майже двічі більше результату за 2023 рік, а її поточні зобов'язання на кінець минулого року завдяки пролонгації погашення "зелених" бондів перевищували оборотні активи всього на 1,39 млрд грн проти 14,75 млрд грн на кінець 2023 року.

Окрім того співвідношення боргу групи до капіталу, що належить власникам компанії, за минулий рік покращилося до 76/24 з 90/10, а загальних зобов'язань до загальних активів – до 79,3% з 92,2%.

Негативний грошовий потік "ДТЕК ВДЕ" через інвестиційну діяльність минулого року склав 4,86 млрд грн проти позитивного 1,81 млрд грн 2023 року (через повернення передоплати), у тому числі витрати на купівлю обладнання зросли до 1,16 млрд грн з 0,64 млрд грн.

"Група очікує, що фінансування капітальних витрат, пов'язаних з будівництвом другої черги Тилігульської ВЕС та об'єктів, пов'язаних з наданням послуг для допоміжного ринку, а також погашенням непогашеної заборгованості та потреб в оборотному капіталі, буде найбільш значним напрямком використання коштів протягом наступних кількох років", – зазначається у звіті.

В той же час зазначається, що на кінець минулого року ДТЕК ВІЕ порушувала певні фінансові та нефінансові умови банківських та небанківських кредитів на загальну уму з урахуванням відсотків EUR213 млн проти EUR222 млн роком раніше.

Зазначається, що група продовжує переговори з банківськими кредиторами для досягнення рішення щодо обслуговування боргів, пов'язаних з ВЕС на тимчасово окупованих територіях. "Це складна проблема, пов'язана з політичною ситуацією у світі. Керівництво вважає, що кредитори визнають, що Група ДТЕК є одним з найбільших енергетичних холдингів у країні, яка перебуває у стані війни. Враховуючи прагнення Групи бути надійним партнером, а також всесвітню підтримку України проти неспровокованої російської агресії, керівництво очікує, що в переговорах з кредиторами може бути досягнутий компроміс", – йдеться у звіті.

Також вказується, що у 2024 році Нацбанк України надав певні послаблення щодо валютних обмежень, пов'язаних із зовнішніми кредитами/позиками, забезпеченими іноземним експортно-кредитним агентством або іноземною державою, але все одно через існуючі обмеження валютного контролю "ДТЕК ВІЕ" прострочило сплату основної суми боргу та відсотків на EUR19 млн за кредитом від постачальника за поставлене обладнання, який на кінець 2024 року складав EUR81 млн. Наприкінці грудня 2024 року кредитору було перераховано EUR10 млн, які він отримав на початку січня 2025 року. У 2025 році група повернула кредитору ще EUR7 млн євро простроченої основної суми боргу та відсотків.

"На дату підписання цієї консолідованої фінансової звітності жоден з кредиторів Групи не вимагав дострокового погашення заборгованості, і Група не отримала жодних ознак того, що кредитори мають намір скористатися своїм правом на дострокове погашення за кредитними лініями", – йдеться у документі.

У прогнозі грошових потоків до червня 2026 року, який є у звіті, рівень платежів від ДП "Гарантований покупець" коливається від 63% до 96% порівняно із 80% за 2024 рік та 54% за 2023 рік, група буде обслуговувати небанківські позики, пов'язані з електростанцією на підконтрольній території, відповідно до початкового графіка, а також зможе обслуговувати борг за кордоном, виходячи з поточного послаблення обмежень валютного контролю та/або використовуючи альтернативні способи обслуговування відповідного боргу. Одночасно очікується, що банківські кредитори не вимагатимуть погашення простроченої кредиторської заборгованості та не проситимуть про прискорення погашення будь-якої заборгованості.

"Група буде обслуговувати відсотки за банківськими позиками, пов'язаними з електростанціями, розташованими на тимчасово окупованих територіях, в той час як банківські кредитори погодяться переглянути умови виплати основної суми боргу за позиками, пов'язаними з вітровими електростанціями на тимчасово окупованих територіях. Група обслуговуватиме купонний дохід за "зеленими" облігаціями та позики, пов'язані з проектами на стадії будівництва, протягом прогнозованого періоду", – сказано у припущеннях керівництва.

Як повідомлялося, чистий збиток "ДТЕК ВДЕ" у 2023 році становив 0,547 млрд грн, що в 29 разів менше, ніж у 2022 році (15,841 млрд грн), а виручка зросла на 26,5% - до 3,728 млрд грн.