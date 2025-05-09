Торгово-промислова палата України (ТППУ) ініціює запровадження ефективного страхування військових ризиків для інвесторів та експортерів, повідомив в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" її президент Геннадій Чижиков.

Як підкреслив він, що це дасть можливість залучати більше міжнародного капіталу навіть в умовах війни.

"Участь палати в законодавчих процесах ґрунтується на позиції самих підприємців: ми збираємо зворотний зв’язок, аналізуємо його та формуємо конструктивні пропозиції, які передаємо державним інституціям", - сказав Чижиков.

За його словами, ТППУ активно виступає за дерегуляцію, спрощення дозвільних процедур та адаптацію українського законодавства до європейських норм.

"Ми наполягаємо на створенні прогнозованого фіскального середовища, де підприємець чітко розуміє правила гри, має можливість планувати та інвестувати. Одним із конкретних кроків є спрощення експорту: уніфікація сертифікацій, електронне оформлення документів, ци фровізація процесів", - уточнив він.

Президент ТППУ також повідомив, що, починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення, палата оперативне перебудувала свою діяльність на підтримку бізнесу в умовах кризи і стала майданчиком для системного діалогу бізнесу з урядом стосовно найактуальніших потреб підприємців.

Серед ключових викликів, які нам сьогодні озвучують члени ТППУ, – це безпекові ризики, логістичні труднощі, обмежений доступ до фінансових ресурсів та кваліфікованої робочої сили. У прифронтових регіонах ситуація ще складніша: підприємства часто змушені працювати в умовах постійних загроз, руйнувань та безперервних перебоїв в енергозабезпеченні.

Як сказав Чижиков, завдяки глобальній мережі представництв у 85 країнах світу ТТПУ забезпечує постійний діалог з іноземними бізнес-асоціаціями, урядами та підприємцями, активно працює на ключових ділових платформах ЄС, Азії, Африки, Латинської та Північної Америки. Крім того, ТПП України вперше в історії представлена у Раді директорів Асоціації європейських палат (Eurochambres) та у Всесвітній федерації палат, що об’єднують мільйони компаній.