Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:45 02.06.2025

Українсько-китайський діловий діалог для розвитку партнерства

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ТПП України спільно з Центром просування торгівлі та інвестицій «Один пояс, один шлях» (Belt and Road Trade and Investment Promotion Center in Ukraine) організували двосторонній бізнес-івент.

Захід 22 травня 2025 року зібрав у ТПП України сотні представників українських та китайських компаній, зацікавлених у встановленні прямої співпраці.

«Китай залишається головним торговельним партнером України. Попри відстань, складну логістику й напруженість, співпраця компаній триває. Бо багато галузей української економіки потребують доступного китайського імпорту. А китайський ринок – української продукції. Сподіваюсь, діловий діалог стане прологом до поглиблення взаєморозуміння на всіх рівнях», - сказав Геннадій Чижиков, президент ТПП України під час відкриття форуму.

До складу китайської делегації увійшли представники 11 китайських компаній. Серед них: виробники будівельних матеріалів та теплоізоляційних рішень; пакувального і харчового обладнання; побутової електроніки, товарів для дому; фармацевтичної продукції, електромобілів, реабілітаційного обладнання та протезів; компанії з надання логістичних, туристичних, консалтингових послуг, зеленої енергетики й агротехніки.

Представники бізнесу взяли участь у B2B-переговорах із потенційними партнерами. Китайські підприємці заявили про зацікавлення в інвестиційній діяльності у більшості секторів економіки України.

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер форуму

Теги: #тпп #чижиков

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