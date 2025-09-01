Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
10:32 01.09.2025

Київська ТПП запускає освітню програму з електронної комерції для бізнесу

Фото: https://www.facebook.com/kyivcci

11 - 12 вересня 2025 Київська торгово-промислова палата проводить навчальну програму "Електронна комерція без кордонів: стратегії зростання онлайн продажів".

Спікерами будуть найкращі фахівці в сфері інтернет комерції, стратегічного маркетингу, охоплення ринків збуту за межами країни. Це і відомі блогери з сотнями тисяч підписників в різних соціальних мережах та представники ділових і фінансових структур, найкращі експерти у веденні цього бізнесу.

Навчальна програма буде корисною:

- власникам бізнесів та топ-менеджерам, які прагнуть ефективно управлятипродажами, оптимізувати бізнес-процеси та збільшувати прибутки;

- керівникам відділів продажів, які хочуть впроваджувати сучасні стратегії, автоматизувати процеси та покращувати показники команди;

- фахівцям e-commerce, які шукають інструменти для зростання онлайн-продажів;керівникам відділів маркетингу, які займаються створенням ефективних брендових стратегій та просуванням у цифровому середовищі;

- менеджерам з продажів та маркетингу, які бажають розширити свої знання про нові методи залучення клієнтів і підвищення конверсії.

Участь у заході безкоштовна за умови реєстрації:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScv4OknaOi.../viewform...

❗️Дедлайн - 10 вересня 2025 року

Захід проходитиме офлайн для підприємств Києва та онлайн в Zoom для інших регіонів.

Учасники освітньої програми по закінченню отримають сертифікат.

Програма - https://drive.google.com/.../1y4pzRYOxxbkviW2HzzO.../view...

Контактна інформація: Юрій Ковальчук, керівник Центру бізнес-освіти Київської ТПП

+380 44 235-82-96

[email protected]
https://kiev-chamber.org.ua/

Теги: #навчання #тпп #kyiv #бізнес #київська #cci

