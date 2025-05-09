Інтерфакс-Україна
Економіка
15:52 09.05.2025

Ощадбанк у IV кв.-2024 сформував консорціум з Укргазбанком та ПУМБ для кредиту 2,8 млрд грн ОПК під держгарантію

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Ощадбанк у IV кв.-2024 сформував консорціум з Укргазбанком та ПУМБ для кредиту 2,8 млрд грн ОПК під держгарантію

Державні Ощадбанк та Укргазбанк разом з ПУМБ у четвертому кварталі 2024 року видали кредит на суму 2,8 млрд грн підприємству оборонно-промислового комплексу (ОПК) за Програмою підвищення обороноздатності держави та задоволення невідкладних потреб Збройних сил України, свідчить інформація на сайті Міністерства фінансів.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в Ощадбанку, банк виступив організатором цього консорціумного кредиту, який став першим у кредитуванні вітчизняного ОПК.

"Ощад, як банк-координатор по цій угоді, головним завданням створення консорціуму визначив для себе не стільки потребу диверсифікувати ризики, скільки створити прецедент залучення до фінансування підприємств оборонно-промислового комплексу тих банків, які не мають допуску до державної таємниці", – прокоментував заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес Юрій Каціон.

Частки учасників в консорціумному кредиті не оголошуються.

Як повідомлялось, з початку повномасштабної війни Ощадбанк уклав кредитні угоди для підтримки ОПК на суму понад 17,1 млрд грн.

За даними Мінфіну, державні Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, а також ПУМБ у 2024 році надали 11 кредитів під державні гарантії підприємствам ОПК за зазначеною вище програмою на суму 21 млрд грн. Без урахування консорціуму Ощадбанк видав шість кредитів на 9,86 млрд грн, Укрексімбанк – чотири кредити на 8,25 млрд грн.

Роком раніше Ощадбанк надав за цією програмою під держгарантію кредит на 6,09 млрд грн, Укрексімбанк – на 5,98 млрд грн.

Теги: #ощадбанк #кредит #опк

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