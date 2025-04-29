Інтерфакс-Україна
Події
10:10 29.04.2025

МАГАТЕ вказує на відсутність впливу на ядерну безпеку масштабних збоїв в електропостачанні в Європі

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МАГАТЕ вказує на відсутність впливу на ядерну безпеку масштабних збоїв в електропостачанні в Європі

Міжнародне агентство з атомної енергії отримало підтвердження ядерного регулятора Іспанії про стабільність ситуації на АЕС та відсутність впливу збоїв в електропостачанні на ядерну безпеку, повідомив його гендиректор Рафаель Гроссі.

"МАГАТЕ отримало підтвердження ядерного регулятора Іспанії, що ситуація є стабільною та контрольованою та не впливає на ядерну безпеку чи захист", – написав він у мережі Х.

За його словами, деякі атомні електростанції використовують резервне зовнішнє електропостачання та поступово відновлюють зовнішнє електропостачання.

Як повідомлялося з посиланням на іспаномовні ЗМІ, масштабні перебої в електропостачанні зафіксовано на значній частині території Іспанії, включно зі столичним регіоном. Зокрема, відключення електроенергії торкнулося транспортної системи, включно з роботою аеропортів. Із метро Барселони і Мадрида довелося евакуювати пасажирів. Світлофори в низці міст не працюють.

У столиці Іспанії перенесли низку матчів тенісного турніру Madrid Open. Місцевий оператор електромереж Red Electrica повідомив, що спільно з енергетичними компаніями працює над відновленням електропостачання.

Крім того, фіксують збої в постачанні електроенергії в Португалії та частині регіонів Франції.

 

Теги: #аес #магате #енергетика

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