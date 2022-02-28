"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний рейс із Києва до Львова та з Харкова на захід України

"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний рейс із Києва до Львова на 12:00 понеділка.

"Ще один евакуаційний рейс на захід України планується із Харкова найближчим часом", - повідомляється у Телеграм-каналі компанії.

В "УЗ" нагадали, що на евакуаційні рейси пріоритет у посадці віддається дітям, жінкам і людям похилого віку. Просимо зберігати спокій і стежити за оголошеннями на вокзалах.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1207