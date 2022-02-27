МВФ попередньо готовий надати близько $1,4 млрд за інструментом швидкого фінансування RFI - голова НБУ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) попередньо готовий надати близько 1 млрд SDR (близько $1,4 млрд) за інструментом швидкого фінансування Rapid Financing Instrument (RFI), повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Як він зазначив під час засідань парламентського комітету з питань фінансів, про це є попередня домовленість, проте остаточне рішення має ухвалити Рада директорів Фонду.

"Цифра для нас близько 1 млрд SDR, близько $1,4 млрд", - сказав Шевченко.