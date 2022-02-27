Новокраматорський машзавод тимчасово консервує виробництво з 28 лютого

Новокраматорський машзавод (НКМЗ, Краматорськ Донецької обл.) із 28 лютого законсервує усі виробничі потужності, крім металургійних, консервація яких відбудеться після завершення безперервних металургійних циклів.

"З огляду на поточну ситуацію керівництво ухвалило рішення про тимчасове припинення роботи та консервацію підприємства. Консервація всіх виробничих потужностей та приміщень, крім металургійних, відбудеться з 28 лютого", - повідомляється на сторінці підприємства у Facebook у неділю.

Відповідно до повідомлення, відповідне рішення ухвалено 27 лютого під час екстреної наради керівництва підприємства з метою збереження життя та здоров'я працівників та виробничого комплексу. Відповідний наказ буде розміщено на офіційному внутрішньому порталі підприємства.

НКМЗ уточнює, що з 28 лютого на роботу вийдуть лише ті працівники, які будуть залучені до робіт із закриття звітності, виплати зарплати за лютий поточного року та консервації підприємства.

Завод також інформує працівників, що з урахуванням виплаченої ним 25 лютого зарплати у розмірі 5 тис. грн. та 10 тис. грн, остаточний розрахунок за лютий буде проведено в повному обсязі з 4 до 7 березня.

"Ми обов'язково збережемо людей та завод", - йдеться у повідомленні.

НКМЗ, за інформацією на його сайті, є найбільшим у Європі підприємством індивідуального важкого машинобудування. Спеціалізується на випуску прокатного, металургійного, ковальсько-пресового, гідротехнічного, гірничорудного, підйомно-транспортного, спеціалізованого обладнання, поковок та виливків.

Як повідомлялося, у січні-вересні 2021 року НКМЗ скоротив чистий прибуток у 2,8 раза до аналогічного періоду 2020 року – до 407,83 млн грн, чистий дохід скоротився незначно (на 2,2%) – до 4 млрд 719,2 млн грн.

За підсумками 2021 року президент НКМЗ Георгій Скудар попередньо оцінив показники роботи заводу "приблизно на 5-10% гірше, ніж у 2020-му", насамперед через різке зростання цін на енергоносії.

За даними НКЦПФР на четвертий квартал 2021 року, власниками пакетів акцій у розмірі 33,5859% та 33,6298% є відповідно Галина Савенко та Олена Яковлєва, ще 8,909% належать Скударю (до початку 2014 року він володів 77% акцій АТ).