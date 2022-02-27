Економіка

15:57 27.02.2022

НБУ рекомендує страховикам спростити процедуру врегулювання страхових випадків

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НБУ рекомендує страховикам спростити процедуру врегулювання страхових випадків

Національний банк України як регулятор страхового ринку рекомендує страховикам спростити процедуру врегулювання страхових випадків, зокрема максимально використовувати електронні документи, копії необхідних документів у разі неможливості або ускладнення можливості отримання оригіналів документів, інші засоби дистанційного врегулювання страхових випадків.

Як повідомляється на сайті центробанку, це забезпечить страховий захист споживачів за спрощеною процедурою врегулювання страховиками подій за випадками, які мають ознаки страхових, за всіма видами страхування та всіма типами контрагентів.

Водночас НБУ готовий додатково комунікувати з Державною фіскальною службою щодо незастосування штрафних санкцій до страховиків на період запровадження воєнного стану в Україні під час використання копій документів (у паперовій чи електронній формі), що підтверджують факт настання страхового випадку.

Щодо здійснення розрахунків з іноземними перестраховиками, то згідно з постановами правління НБУ від 24 лютого 2022 р. №18 та №21 розрахунки в іноземній валюті тимчасово обмежені.

Національний банк рекомендує страховикам провести необхідні комунікації з іноземними брокерами та перестраховиками щодо продовження термінів оплати перестрахувальних платежів на період, доки обмеження щодо валютних розрахунків не буде знято.

НБУ також повідомляє, що на час воєнного стану Україна не здійснюватиме інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг.

Теги: #страхування #спрощення
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