Економіка

15:25 27.02.2022

НБУ врегулював діяльність кредитних спілок на період дії воєнного стану

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НБУ врегулював діяльність кредитних спілок на період дії воєнного стану

Національний банк України (НБУ) на період дії воєнного стану зобов'язав кредитні спілки обмежити видачу готівкових коштів у національній валюті України обсягом не більше ніж 100 тис. грн за добу на одного члена кредитної спілки, зазначається у повідомленні на сайті центробанку.

Водночас кредитні спілки мають право встановлювати граничну суму видачі готівкових коштів у національній валюті за добу на кожного члена кредитної спілки, але не більше ніж 100 тис. грн.

Кредитні спілки також отримали право не видавати вкладів за договорами до завершення терміну їх дії та нараховані відсотки за такими вкладами. А також додаткові внески членам кредитної спілки у разі звернення щодо їх видачі.

Такі зміни у роботі кредитних спілок затверджено постановою правління Національного банку України від 26 лютого 2022 р. № 24 "Про врегулювання діяльності фінансових установ".

Постанова набула чинності 26 лютого 2022 року та діє на період дії указу президента України від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні".

Теги: #нбу #діяльність #кредитна_спілка #воєнний_стан
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