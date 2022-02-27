Спотовий ринок е/е працює у штатному режимі в одній торговій зоні ОЕС – "Оператор ринку"

Ринок "на добу вперед" (РДВ) та внутрішньдобовий ринок (ВДР) працюють у штатному режимі в одній торговій зоні "Об'єднана енергосистема України", заявки на продаж та купівлю електроенергії в торгову зону "Острів Бурштинської ТЕС" не приймаються, повідомило ДП "Оператор ринку"

"РСВ та ВРР працюють у штатному режимі. Ухвалено політичне рішення і надалі працювати в одній торговій зоні ОЕС України. Українська енергосистема не повернеться на паралельну роботу з енергосистемою ворога", – написало ДП у своєму телеграм-каналі у неділю.

Водночас там зазначили, що фінансові розрахунки здійснюються щодня.

За даними "Оператора ринку", на 27 лютого ціна електроенергії майже зрівнялася у всіх часових періодах: ціна базової е/е становить 988,76 грн/МВт-год, пікової – 990,05 грн/МВт-год, позапікової – 987,47 грн/МВт-год. Порівняно з ціною, що склалася на 25 лютого на торгах першого дня війни, 24 лютого вона впала на 57,56%, 64,3% і 47,59% відповідно.

Як повідомлялося, Україна ухвалила рішення не приєднуватися до енергосистем Російської Федерації та Білорусі після закінчення 26 лютого триденного ізольованого режиму, проходження якого було необхідним у рамках синхронізації з ENTSO-E, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у суботу ввечері. На час ізольованого режиму 24-26 лютого в Україні діяла одна торгова зона ОЕС України із приєднанням до неї торгової зони БуОс.