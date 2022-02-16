Економіка

18:20 16.02.2022

Україна офіційно повідомила про роботу енергосистеми в ізольованому режимі 24-26 лютого

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Україна офіційно повідомила про роботу енергосистеми в ізольованому режимі 24-26 лютого

НЕК "Укренерго" офіційно повідомила про роботу Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі 24-26 лютого 2022 року.

Згідно з повідомленням на сайті оператора, на цей період ОЕС України буде об'єднана з "Островом Бурштинської ТЕС" і дві частини енергосистеми країни працюватимуть синхронно.

"Укренерго" досягло всіх необхідних домовленостей з операторами системи передачі (ОСП) РФ та РБ про тимчасове припинення паралельної роботи та повернення до неї. Усі дії НЕК відповідають умовам договорів про паралельну роботу з ОСП суміжних країн", - уточнюють у компанії.

Операції для тимчасового від'єднання острова БуТЕС від ENTSO-E та приєднання його до ОЕС України розпочнуться вранці 23 лютого. Після їх завершення виконуватимуться операції з тимчасового від'єднання ОЕС України від енергосистем Росії та Білорусі.

Повернення на паралельну роботу з енергосистемами суміжних країн заплановано на 27 лютого. Роботу блоку регулювання "Україна-Молдова" в ізольованому режимі також заплановано 24-26 лютого.

Результати тестування стануть підставою для ухвалення рішення ENTSO-E щодо переходу на паралельну роботу з українською та молдавською енергосистемами.

Під час ізольованої роботи 24-26 лютого також буде об'єднано торгові зони ОЕС України та острова БуТЕС. Відповідно, Бурштинська ТЕС та всі інші українські виробники електроенергії у зазначений період працюватимуть у єдиній торговій зоні. НЕК провела переналаштування в системі управління ринком (Market management system - MMS) та інші необхідні заходи.

Крім того, буде проведено роботи із забезпечення безперебійного функціонування балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг під час роботи ОЕС України в ізольованому режимі. Диспетчерський центр НЕК довів до постачальників допоміжних послуг (виробників електроенергії) необхідні обсяги резервів, які під час випробування необхідно забезпечити на кожному енергоблоці.

"Укренерго" також звертає увагу на те, що робота в ізольованому режимі не є стрес-тестом для енергосистеми. Ціль випробувань - продемонструвати здатність енергосистеми підтримувати необхідну частоту 50 Гц у різних режимах роботи. Тестування передбачає почергове проведення відключення генерації та навантаження.

Програма випробувань узгоджена з ENTSO-E та передбачає всі необхідні заходи, що дають змогу підтримувати надійність та безпеку енергопостачання українських споживачів.

"Робота всіх видів генерації на час ізольованої роботи спланована у такий спосіб, щоб забезпечувати максимально ефективну роботу енергосистеми з необхідними обсягами резервів та раціональним використанням палива", - резюмували у компанії.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних та міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни.

Теги: #режим #ізоляція #оес
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