Президент України та Нацбанк вимагають від Visa та MasterCard зупинити обслуговування емітованих російськими банками карток

Національний банк України (НБУ) звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard із вимогами зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками-резидентами Російської Федерації, повідомила пресслужба регулятора в неділю.

"Вважаємо недопустимим, щоб через картки міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard здійснювалася фінансова підтримка збройної агресії проти нашої держави. Сподіваюся, що компанії Visa та Masterсard ухвалять справедливе рішення заради миру в Україні", – навела слова голови Нацбанку Кирила Шевченка пресслужба.

Президент також звернувся до платіжних систем Visa та MasterCard із проханням заблокувати всі платіжні сервіси в РФ та закордоном для карток, емітованих російськими банками, йдеться у листі президента, оприлюдненому радником глави Офісу президента Вікторією Страховою у Facebook.

"Ми впевнені, що така дія, вжита вами, буде вирішальною у перемозі свобод демократичного світу над безглуздим і кривавим авторитаризмом, який ми наразі спостерігаємо", – йдеться у листі.

За його словами, продовжуючи дозволяти і здійснювати транзакції Росії, Visa та MasterCard підтримують військові злочини Російської Федерації, яка нині жорстоко вбиває українців і де-факто вчиняє геноцид українського народу.