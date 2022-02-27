НБУ спростив перевірку джерел походження готівки, що спрямовується на допомогу ЗСУ

Національний банк України (НБУ) спростив перевірку джерел походження готівки, яка спрямовується на підтримку Збройних сил України, повідомила пресслужба регулятора в неділю.

"НБУ на період дії воєнного стану спрощує окремі вимоги щодо перевірки джерел походження готівкових коштів у разі проведення банками фінансових операцій, спрямованих на підтримку Збройних сил України, із зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком", – ідеться у повідомленні.

Відповідні зміни ухвалено постановою правління Нацбанку від 27 лютого 2022 року, яка розміщена на сайті центробанку і набуває чинності з 27 лютого та діє на період дії указу президента про впровадження воєнного стану.

Зазначається, що всі інші заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення мають застосовуватися банками відповідно до вимог законодавства України.