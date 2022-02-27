Економіка

09:11 27.02.2022

Нацбанк переказав Нацгвардії 450 млн грн із спецрахунку допомоги

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Нацбанк переказав Нацгвардії 450 млн грн із спецрахунку допомоги

Національний банк України перерахував на потреби Національної гвардії України 450 млн грн, зібраних на спецрахунок для збору коштів для допомоги української армії.

"Ми підтримуємо захисників України та вдячні кожному, хто переказує гроші для Збройних сил України. Мобілізація усіх можливих ресурсів для захисту держави - наш спільний обов'язок", - наводяться в повідомленні слова глави НБУ Кирила Шевченка.

Кошти буде спрямовано на забезпечення обороноздатності нашої держави - озброєння, техніку, продукти харчування, медикаменти та інші речі, необхідні українським захисникам.

Нагадаємо, що Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії у зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ і небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Теги: #нацбанк #війна #допомога #зсу
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