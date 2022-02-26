"Укрзалізниця" продовжує евакуювати населення України на захід.

"О 12:30 з Центрального вокзалу Києва відправиться черговий рейс на захід. Поїзд їхатиме до Вінниці, де пасажири будуть пересаджені на інший рейс, що прямуватиме ближче до кордону. Аналогічний рейс також планується з Києва о 18:00. Додатково о 14:00 з Київського вокзалу відправиться черговий поїзд до Львова", - зазначається у Телеграм-каналі залізничної компанії.

Крім того, "Укрзалізниця" готує низку рейсів для масштабного вивезення жителів у бік заходу України.

Стежте за оновленнями на офіційних сторінках УЗ та уважно прослухайте оголошення на вокзалі.

"Ми закликаємо пасажирів зберігати спокій та не створювати штовханину під час посадки в поїзди: наразі рухомого складу достатньо, щоб вивезти з Києва близько 5 тисяч пасажирів за добу. Як і раніше, пріоритет у посадці надається літнім людям, дітям і жінкам", - наголошують у "Укрзалізниця".