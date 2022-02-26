Економіка

13:31 26.02.2022

"Укрзалізниця" готує низку рейсів для масштабного вивезення жителів у бік заходу України

1 хв читати
"Укрзалізниця" готує низку рейсів для масштабного вивезення жителів у бік заходу України

"Укрзалізниця" продовжує евакуювати населення України на захід.

"О 12:30 з Центрального вокзалу Києва відправиться черговий рейс на захід. Поїзд їхатиме до Вінниці, де пасажири будуть пересаджені на інший рейс, що прямуватиме ближче до кордону. Аналогічний рейс також планується з Києва о 18:00. Додатково о 14:00 з Київського вокзалу відправиться черговий поїзд до Львова", - зазначається у Телеграм-каналі залізничної компанії.

Крім того, "Укрзалізниця" готує низку рейсів для масштабного вивезення жителів у бік заходу України.

Стежте за оновленнями на офіційних сторінках УЗ та уважно прослухайте оголошення на вокзалі.

"Ми закликаємо пасажирів зберігати спокій та не створювати штовханину під час посадки в поїзди: наразі рухомого складу достатньо, щоб вивезти з Києва близько 5 тисяч пасажирів за добу. Як і раніше, пріоритет у посадці надається літнім людям, дітям і жінкам", - наголошують у "Укрзалізниця".

 

Теги: #укрзалізниця
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:38 25.02.2022
"Укрзалізниця" сьогодні відправить сім евакуаційних рейсів із Києва у західному напрямку - достатньо для евакуації 10 тис. осіб

"Укрзалізниця" сьогодні відправить сім евакуаційних рейсів із Києва у західному напрямку - достатньо для евакуації 10 тис. осіб

19:24 25.02.2022
"Укрзалізниця" скасувала приміські поїзди, що курсують між Донецькою областю та Харковом, продовжує евакуацію населення

"Укрзалізниця" скасувала приміські поїзди, що курсують між Донецькою областю та Харковом, продовжує евакуацію населення

15:32 25.02.2022
"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди зі Львова до кордону з Польщею

"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди зі Львова до кордону з Польщею

12:16 25.02.2022
"Укрзалізниця" відправить із Харкова евакуаційний рейс "Інтерсіті+", пізніше обмежить курсування швидкісних поїздів

"Укрзалізниця" відправить із Харкова евакуаційний рейс "Інтерсіті+", пізніше обмежить курсування швидкісних поїздів

10:45 25.02.2022
"Укрзалізниця" скасовує низку приміських поїздів у всій країні

"Укрзалізниця" скасовує низку приміських поїздів у всій країні

09:49 25.02.2022
"Укрзалізниця" працює за графіком, вантажний рух обмежений лише на кількох ділянках, евакуювали понад 12 тис. осіб - голова компанії

"Укрзалізниця" працює за графіком, вантажний рух обмежений лише на кількох ділянках, евакуювали понад 12 тис. осіб - голова компанії

22:29 24.02.2022
"Укрзалізниця" з 25 лютого скасовує рух низки поїздів у напрямку Київ - Шостка

"Укрзалізниця" з 25 лютого скасовує рух низки поїздів у напрямку Київ - Шостка

22:22 24.02.2022
"Укрзалізниця" працює за графіком, вантажний рух обмежений лише на кількох ділянках, евакуйовано понад 12 тис. осіб

"Укрзалізниця" працює за графіком, вантажний рух обмежений лише на кількох ділянках, евакуйовано понад 12 тис. осіб

10:54 24.02.2022
"Укрзалізниця" готова евакуювати жителів міст поряд із лінією розмежування у Луганській, Донецькій та Одеській областях

"Укрзалізниця" готова евакуювати жителів міст поряд із лінією розмежування у Луганській, Донецькій та Одеській областях

08:05 23.02.2022
"Укрзалізниця" заявляє про незаконність списання зі своїх рахунків 55 млн грн на користь "Профінанс Груп" за борги ДЗ

"Укрзалізниця" заявляє про незаконність списання зі своїх рахунків 55 млн грн на користь "Профінанс Груп" за борги ДЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна розраховує на дієві заходи впливу на Росію з боку МАГАТЕ через захоплення ЧАЕС – голова ДІЯРУ

Єврооблігації України у п'ятницю подорожчали на 25,5-36%

Велика Британія запровадила санкції щодо президента та глави МЗС РФ, йдеться про заморожування активів

Нацбанк України відкликав ліцензії та вирішив ліквідувати "дочки" російських Сбербанку та ВЕБ

Нацбанк України заборонив банкам валютні операції з російськими та білоруськими рублями

ОСТАННЄ

Пенсійний фонд забезпечує своєчасну виплату пенсій під час воєнного стану - Мінсоцполітики

Україна розраховує на дієві заходи впливу на Росію з боку МАГАТЕ через захоплення ЧАЕС – голова ДІЯРУ

Кабмін встановив військовослужбовцям надбавку за службу в Силах спецоперацій ЗС України

Fitch знизило довгострокові рейтинги України до CCC з B

Єврооблігації України у п'ятницю подорожчали на 25,5-36%

Альфа-Банк (Київ) перерахував 10 млн грн на підтримку української армії

Велика Британія запровадила санкції щодо президента та глави МЗС РФ, йдеться про заморожування активів

"Укргазвидобування" через консервацію низки об'єктів знизила добовий видобуток газу на 1 млн куб. м

Боррель: Санкції ЄС націлені на 70% російської банківської системи та ключові компанії

Казначейська служба та Мінфін здійснять перерозподіл коштів на фінансування посилення національної безпеки та оборони

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА