Економіка

10:05 26.02.2022

Пенсійний фонд забезпечує своєчасну виплату пенсій під час воєнного стану - Мінсоцполітики

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Пенсійний фонд забезпечує своєчасну виплату пенсій під час воєнного стану - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики заявляє, що Пенсійний фонд забезпечує своєчасну виплату пенсій під час воєнного стану.

"Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що в умовах воєнного стану фінансування пенсій за лютий 2022 року відбулось вчасно і в повному обсязі. Пенсії, що виплачуються через рахунки в банках, зараховано на рахунки отримувачів до 25 лютого відповідно до графіка фінансування", - йдеться в повідомленні міністерства.

Наголошується, що Пенсійний фонд перерахував у повному обсязі кошти на виплату пенсій, виплату та доставку яких за місцем фактичного проживання отримувачів здійснює Акціонерне товариство "Укрпошта".

"При цьому період такої доставки продовжено до 28 лютого 2022 року через небезпеку для роботи листонош", - наголошують у відомстві.

Теги: #виплати #пенсійний_фонд
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