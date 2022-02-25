Економіка

22:04 25.02.2022

Альфа-Банк (Київ) перерахував 10 млн грн на підтримку української армії

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Альфа-Банк (Київ) перерахував 10 млн грн на підтримку української армії

Генеральний менеджер Альфа-банку (Київ) Рафал Ющак заявив про перерахування 10 млн грн на підтримку української армії.

"10 мільйонів на армію UA. Зроблено. Ми Альфа. Ми тут!" - написав він у Facebook у п'ятницю ввечері.

Альфа-Банк (Київ), за даними Нацбанку України, на 1 січня 2022 року за розміром загальних активів посідав 6-е місце (125,36 млрд грн) серед 71 банку країни.

За даними банку, його найбільшими акціонерами опосередковано є Михайло Фрідман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Олексій Кузьмічов (16,3239%), Петро Авен (12,4018%), UniCredit S. P.A. (Італія, 9,9%), "Марк Фоундейшн" із дослідження ракових захворювань (3,8736%) і Андрій Косогов (3,6716%).

Теги: #альфа_банк #підтримка #армія
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