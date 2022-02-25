Економіка

20:46 25.02.2022

Боррель: Санкції ЄС націлені на 70% російської банківської системи та ключові компанії

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Боррель: Санкції ЄС націлені на 70% російської банківської системи та ключові компанії

Санкції ЄС націлені на 70% російської банківської системи та ключові компанії, повідомив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

"По-перше, ми скорочуємо доступ Росії до найважливіших ринків капіталу, забороняємо надання послуг щодо акцій російських майнових структур, суттєво обмежуємо фінансовий приплив із Росії до ЄС. Цими санкціями ми націлені на 70% російської банківської системи та ключових компаній, що належать державі, зокрема у сфері оборони. Вони збільшать фінансові витрати Росії, мається на увазі збільшення інфляції, і поступово зруйнують російську промислову базу і залучать менше прямих іноземних інвестицій", - сказав Боррель на пресконференції за результатами засідання Ради міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі. в п'ятницю.

Теги: #європа #санкції
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