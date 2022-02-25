Україна очікує рішучих дій з боку міжнародних партнерів щодо ситуації із захопленням ЧАЕС - Міненерго

Україна у зв'язку із захопленням російськими окупантами Чорнобильської АЕС очікує рішучих дій з боку міжнародних партнерів для забезпечення спільної безпеки європейського континенту, заявило Міністерство енергетики.

"Окупанти вже другу добу утримують персонал станції ДСП "Чорнобильська АЕС", не дозволяючи провести ротацію, як це передбачено правилами технічної безпеки. Захоплення станції та проведення там будь-яких воєнних дій загрожує повторенням другого Чорнобиля, від якого Європа оговтується досі", - повідомило Міненерго у Facebook у п'ятницю.

При цьому міністерство наголосило, що вся відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку, стан об'єктів та подальший розвиток ситуації у зоні відчуження лежить на загарбниках - військових Російської Федерації.

"Це одна з найсерйозніших загроз Європі на сьогодні, оскільки будь-які провокації з боку загарбників на ЧАЕС під час гібридної війни можуть призвести до чергової планетарної екологічної катастрофи", - наголосило Міненерго.

При цьому воно зазначило з посиланням на в. о. генерального директора ДСП "Чорнобильська АЕС" Валерія Сейду, що у Зоні відчуження новий безпечний конфайнмент над об'єктом "Укриття", енергоблоки №1 та №2, що перебувають на стадії виведення з експлуатації, сховища відпрацьованого ядерного палива - СВЯП-1, СВЯП-2 - окупанти взяли під свій контроль.

Як повідомлялося, 24 лютого ввечері Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про втрату контролю над ядерними та радіаційними об'єктами у зоні відчуження Чорнобильської АЕС внаслідок військового нападу.

"Атомні електростанції, інші ядерні та радіаційні об'єкти України є об'єктами мирного використання ядерної енергії, вони не розраховані на ведення військових дій і не мають зазнавати нападу відповідно до статті 56 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року про захист жертв міжнародних збройних конфліктів", - наголосив при цьому регулятор.

Пізніше Мінприроди повідомило, що показники потужності дози гамма-випромінювання у зоні відчуження ЧАЕС у 2-15,8 раза перевищують середньорічні залежно від об'єкта.

Зі свого боку ДІЯРУ пояснила перевищення контрольних рівнів дози гамма-випромінювання в зоні відчуження ЧАЕС порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок великої кількості важкої військової техніки.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина також заявила, що дії Росії щодо захоплення ЧАЕС прямо порушують ст. 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій.

"АЕС та інші об'єкти поблизу, навіть військові, не мають зазнавати нападу - це може призвести до вивільнення небезпечних сил і подальших тяжких втрат", - написала вона у Twitter 25 лютого.

Захоплення російськими окупантами зони відчуження ЧАЕС загрожує ядерною катастрофою для всього світу, заявило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Цього самого дня Верховна Рада звернулася до парламентів та урядів світу із проханням закрити небо над Києвом та зоною відчуження ЧАЕС.

"Для того, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення, вберегти життя безневинних українських дітей, жінок та світ від нової ядерної катастрофи, закликаємо вас закрити небо над Києвом та зоною відчуження ЧАЕС", - сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, звертаючись від її імені до парламентів та урядів світу.