ЄC поки що не має наміру відключати Росію від SWIFT

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок повідомила, що ЄC поки не планує відключати Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT.

"Важливо, щоб ми ухвалили санкції, які цілеспрямовано діяли б на систему влади... У фінансовій сфері ми вжили заходів, склали список банків. У тому, що стосується угоди SWIFT... відключення від цієї системи означатиме, що люди в Росії, якщо, наприклад, у бабусі в Європі живе внучка і захоче перевести гроші, навіть якщо це здаэться не дуже важливим, не зможе зробити переказ", - сказала Бербок в п'ятницю журналістам.

Вона додала, що навіть за умови відключення SWIFT політики, які відповідальні за агресію проти України, "матимуть можливості виконувати свої фінансові операції".