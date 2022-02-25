Економіка

16:29 25.02.2022

НБУ вжив чергових заходів для підтримки стабільності банківської системи на час дії воєнного стану

2 хв читати
НБУ вжив чергових заходів для підтримки стабільності банківської системи на час дії воєнного стану

Національний банк вжив низку заходів із метою підтримки стабільності банківської системи шляхом мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, ухвалено рішення про незастосування заходів впливу за порушення: банками – економічних нормативів, лімітів відкритої валютної позиції та термінів подання статистичної звітності; банківськими групами вимог щодо достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів ліквідності, кредитного ризику, якщо такі порушення виникли починаючи з 24 лютого 2022 року і викликані негативним впливом військової агресії РФ проти України.

Крім того, визначено особливості проведення у 2022 році оцінки стійкості банків, яка щорічно проводиться Національним банком згідно з Положенням про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України. Передбачається, що така оцінка буде проводитися із застосуванням тільки першого і другого етапів.

Крім того затверджено Правила роботи банків у зв'язку з запровадженням в Україні воєнного стану, зокрема особливості застосування вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління НБУ від 30 червня 2016 року №351 (зі змінами), та Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, затвердженого постановою Правління НБУ від 18 липня 2019 року №97 (зі змінами).

Як зазначає регулятор, відповідні кроки затверджені постановою Правління НБУ від 25 лютого 2022 року №23 "Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп", яка набуває чинності з 25 лютого і діятиме до його скасування.

Теги: #нбу #стабільність #банківська_система
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:43 24.02.2022
НБУ вирішив відкрити спецрахунок для збору коштів на потреби армії

НБУ вирішив відкрити спецрахунок для збору коштів на потреби армії

10:14 24.02.2022
НБУ обмежив зняття готівки з рахунку 100 тис. грн на день, безготівкові операції не обмежуються

НБУ обмежив зняття готівки з рахунку 100 тис. грн на день, безготівкові операції не обмежуються

10:12 24.02.2022
НБУ та банківська система продовжують працювати у звичайному режимі - глава НБУ

НБУ та банківська система продовжують працювати у звичайному режимі - глава НБУ

20:38 23.02.2022
НБУ заявляє про контрольованість ситуації на валютному ринку та достатність резервів, з початку року продав $2,1 млрд

НБУ заявляє про контрольованість ситуації на валютному ринку та достатність резервів, з початку року продав $2,1 млрд

20:26 08.02.2022
Українські банки у 2021 році подвоїли прибуток

Українські банки у 2021 році подвоїли прибуток

18:37 01.02.2022
НБУ за два дні викупив понад $200 млн на розвороті ринку

НБУ за два дні викупив понад $200 млн на розвороті ринку

13:35 31.01.2022
Член Ради НБУ: поділу на більшість-меншість у Раді наразі немає

Член Ради НБУ: поділу на більшість-меншість у Раді наразі немає

13:18 31.01.2022
Правління НБУ 20 січня встановило облікову ставку 10% усупереч рішенню КМП напередодні про 11%

Правління НБУ 20 січня встановило облікову ставку 10% усупереч рішенню КМП напередодні про 11%

17:55 28.01.2022
Український експорт скорочуватиметься як мінімум на $100 млн на рік через впровадження CBAM – НБУ

Український експорт скорочуватиметься як мінімум на $100 млн на рік через впровадження CBAM – НБУ

14:08 28.01.2022
НБУ підвищив прогноз ціни газу на 2022 рік на 80,2% та нафти на 10,7%

НБУ підвищив прогноз ціни газу на 2022 рік на 80,2% та нафти на 10,7%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нацбанк України відкликав ліцензії та вирішив ліквідувати "дочки" російських Сбербанку та ВЕБ

Нацбанк України заборонив банкам валютні операції з російськими та білоруськими рублями

Велика Британія в координації зі США заморозить активи ВТБ - Борис Джонсон

Україна повністю виконала програму тестування ОЕС у рамках ізольованого режиму

НБУ вирішив відкрити спецрахунок для збору коштів на потреби армії

ОСТАННЄ

Міністри фінансів ЄС готові негайно впровадити вже схвалені санкції до РФ

Україна очікує рішучих дій з боку міжнародних партнерів щодо ситуації із захопленням ЧАЕС - Міненерго

Нацбанк України відкликав ліцензії та вирішив ліквідувати "дочки" російських Сбербанку та ВЕБ

ЄC поки що не має наміру відключати Росію від SWIFT

"Укрзалізниця" відправить із Харкова евакуаційний рейс "Інтерсіті+", пізніше обмежить курсування швидкісних поїздів

monobank найближчим часом поверне кредитні ліміти

Нацбанк України заборонив банкам валютні операції з російськими та білоруськими рублями

Уряд провів платежі за товарами критичного імпорту - прем'єр

Велика Британія в координації зі США заморозить активи ВТБ - Борис Джонсон

Україна повністю виконала програму тестування ОЕС у рамках ізольованого режиму

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА