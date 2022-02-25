НБУ вжив чергових заходів для підтримки стабільності банківської системи на час дії воєнного стану
Національний банк вжив низку заходів із метою підтримки стабільності банківської системи шляхом мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України, повідомляється на сайті регулятора.
Згідно з повідомленням, ухвалено рішення про незастосування заходів впливу за порушення: банками – економічних нормативів, лімітів відкритої валютної позиції та термінів подання статистичної звітності; банківськими групами вимог щодо достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів ліквідності, кредитного ризику, якщо такі порушення виникли починаючи з 24 лютого 2022 року і викликані негативним впливом військової агресії РФ проти України.
Крім того, визначено особливості проведення у 2022 році оцінки стійкості банків, яка щорічно проводиться Національним банком згідно з Положенням про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України. Передбачається, що така оцінка буде проводитися із застосуванням тільки першого і другого етапів.
Крім того затверджено Правила роботи банків у зв'язку з запровадженням в Україні воєнного стану, зокрема особливості застосування вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління НБУ від 30 червня 2016 року №351 (зі змінами), та Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, затвердженого постановою Правління НБУ від 18 липня 2019 року №97 (зі змінами).
Як зазначає регулятор, відповідні кроки затверджені постановою Правління НБУ від 25 лютого 2022 року №23 "Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп", яка набуває чинності з 25 лютого і діятиме до його скасування.