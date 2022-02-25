Економіка

11:45 25.02.2022

monobank найближчим часом поверне кредитні ліміти

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monobank найближчим часом поверне кредитні ліміти

Віртуальний monobank найближчим часом поверне кредитні ліміти і зробить доступними 10 тис. грн ліміту, якщо вони були доступні до війни, повідомив його засновник Олег Гороховський.

"Рахували, рахували, як повернути кредитні ліміти. Нічого хорошого з цього може не вийде. Але це вже неважливо", - написав він у Telegram-каналі.

"Ми повернемо протягом години ліміти та зробимо доступними 10 000 грн із раніше схваленого кредитного ліміту, якщо вони були доступні вчора до початку війни", - написав Гороховський.

"Лише торгові операції, комуналка та поповнення мобільного", - уточнив він.

Як повідомлялося, 24 лютого через наступ Росії на Україну monobank оголосив про тимчасове обмеження кредитних лімітів.

Теги: #кредити #monobank
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