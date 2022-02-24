Економіка

20:07 24.02.2022

Уряд провів платежі за товарами критичного імпорту - прем'єр

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Уряд провів платежі за товарами критичного імпорту - прем'єр

Уряд під час позачергового засідання у п'ятницю ухвалив необхідні рішення щодо фінансування критичного імпорту в Україну, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Фінансово-економічний блок уряду продовжує працювати спільно з Нацбанком. Ми також сьогодні ухвалили необхідні розпорядження для проведення платежів за переліком товарів так званого критичного імпорту – товарів, які критично необхідні державі для забезпечення життєдіяльності ЗСУ, життєдіяльності в умовах воєнного стану", – сказав він під час брифінгу в четвер увечері.

Теги: #премєр #фінанси
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