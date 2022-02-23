Новий звіт щодо "Північного потоку-2" необхідний через зміну правової та політичної ситуації - Мінекономіки ФРН

Мінекономіки ФРН видасть новий звіт щодо "Північного потоку-2", перевірка терміново необхідна через зміну правової та політичної ситуації, повідомила представниця міністерства Беате Барон.

"Правова ситуація і загальний стан справ змінилися... Нам потрібен новий звіт, поки що не зрозуміло, який він буде в результаті", - сказала Барон журналістам у Берліні в середу.

У свою чергу офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт повідомив, що не знає, скільки триватиме перевірка.

"Це потребуватиме часу", - сказав він.

Напередодні канцлер ФРН Олаф Шольц сказав, що попросить Мінекономіки Німеччини відкликати звіт щодо газопроводу, раніше переданий Федеральному мережевому агентству, німецькому регулятору. Отже, процес сертифікації газопроводу зупинено, тепер Мінекономіки готуватиме новий проект. Рішення ухвалено після того, як президент РФ Володимир Путін заявив про визнання незалежності "Л/ДНР".