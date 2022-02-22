Економіка

19:49 22.02.2022

Голова "Нафтогазу" прогнозує збереження транзиту "Газпрому" через Україну в 2022 році за відсутності повномасштабної війни

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Голова "Нафтогазу" прогнозує збереження транзиту "Газпрому" через Україну в 2022 році за відсутності повномасштабної війни

"Газпром" збереже транзит через Україну у 2022 році в разі відсутності повномасштабних воєнних дій, вважає голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

"Якщо не буде повномасштабної війни, тобто активних воєнних дій на всій території України, ми не очікуємо припинення транзиту", – сказав Вітренко на брифінгу в Києві у вівторок.

Свій прогноз Вітренко аргументував тим, що Російська Федерація в разі невиконання зобов'язань перед європейськими країнами за довгостроковими контрактами змушена буде сплачувати величезні штрафи.

"Ми розуміємо, що РФ і так впритул підійшла до тих мінімальних обсягів, які вона зобов'язана постачати на європейський ринок, інакше вони не виконуватимуть своїх зобов'язань за довгостроковими контрактами. У результаті вони будуть змушені сплачувати багатомільярдні штрафи та остаточно втрачати свою репутацію постачальника", – підсумував голова НАК.

Теги: #нафтогаз #газпром #транзит
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