Економіка

12:34 21.02.2022

Рада ЄС схвалила допомогу Україні розміром €1,2 млрд

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Рада ЄС схвалила допомогу Україні розміром €1,2 млрд

ЄС надасть екстрену макрофінансову допомогу розміром 1,2 млрд євро у вигляді кредитів для зміцнення стабільності в Україні, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Рада завершила прийняття сьогодні, лише через 21 день після того, як комісія подала свою пропозицію", - йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС у понеділок.

Зазначається, що ЄС прискорив цю економічну допомогу Україні, оскільки поточна геополітична напруженість справляє згубний вплив на економічну і фінансову стабільність України, а постійні загрози у сфері безпеки вже спричинили значний відтік капіталу.

Так, макрофінансова допомога триватиме 12 місяців і складатиметься з двох траншів.

Як повідомлялося, 16 лютого Європейський парламент проголосував "за" пропозицію Європейської Комісії надати Україні нову макрофінансову допомогу розміром 1,2 млрд євро.

Відповідний результат голосування було оголошено в середу в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європарламенту. Проголосували 694 депутати, з яких "за" - 598, "проти" - 55, решта утрималися.

Далі макрофінансову допомогу має схвалити Рада ЄС із подальшою публікацією в Офіційному журналі.

Теги: #україна #допомога #рада_єс
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