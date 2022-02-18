"ДТЕК ЕНЕРГО" повідомило про реструктуризацію зі Сбербанком Росії гарантії на $100 млн

"ДТЕК Енерго" реструктуризувало зобов'язання щодо гарантії перед Сбербанком Росії на $100 млн, оформивши її новою гарантією максимальною сукупною сумою $100 млн.

Як йдеться у біржовому повідомленні компанії в п'ятницю, за результатами реструктуризації сторони дійшли угоди щодо припинення розглядів, ініційованих Сбербанком у 2020 році за претензіями щодо первинної гарантії та зняття забезпечувальних заходів щодо окремих голландських активів "ДТЕК Енерго".

"ДТЕК Енерго" нагадала, що первісну гарантію було надано за кредитною лінією Сбербанком компанії Fabcell Limited. У рамках ініційованого у квітні 2021 року виконавчого процесу щодо 100% Fabcell (раніше належали DTEK BV) акції були передані номінальному власнику кредитора. Потім разом із дочірньою компанією Fabcell "Шахта Обухівська" вони були передані представником кредитора третій особі, а пов'язані з кредитом Fabcell зобов'язання були реструктуровані.

Як повідомлялося, у червні 2012 року "ДТЕК" придбав у ТОВ "Ростовський антрацит" за $39 млн 100% акцій ВАТ "Шахтоуправління "Обухівська", 100% акцій ВАТ "Донський антрацит" та 66,7% акцій ТОВ "Сулінантрацит", яке потім було поєднано з "Донським антрацитом".

У вересні 2016 року "ДТЕК Енерго" в рамках реструктуризації кредитного портфеля передало шахтоуправління "Обухівська" (РФ) разом із залученими позиками у Сбербанку Росії у розмірі $436 млн у пряме володіння материнської компанії DTEK B.V. Погашення цього кредиту прогнозувалося протягом 5-10 років роботи ростовських шахт "ДТЕК" залежно від цін на вугілля та курсу рубля.

У 2020 році стало відомо, що Сбербанк РФ висунув вимоги про виплату за угодою про гарантію щодо платіжних зобов'язань деяких афілійованих осіб "ДТЕК Енерго" відповідно до кредитної угоди, укладеної між цими афілійованими особами та кредитором.

У серпні 2021 року ФАС Росії схвалила клопотання кіпрської компанії Valleyton Investments Limited про придбання контролю над російськими активами "ДТЕК" - АТ "Донський антрацит", ТОВ "Сулінантрацит" та АТ "Шахтоуправління "Обухівська".