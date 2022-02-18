Економіка

11:59 18.02.2022

Слова "списання боргів" навіть не вживаємо - глава Мінфіну України

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Слова "списання боргів" навіть не вживаємо - глава Мінфіну України

Україна має намір вчасно та в повному обсязі обслуговувати свої боргові зобов'язання, а слова "списання боргів" навіть не вживаються, повідомив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко.

"Ми слова "списання боргів" навіть не вживаємо... Боргові зобов'язання потрібно обслуговувати вчасно та в повному обсязі – це створює довіру та дає можливість у майбутньому запозичувати під нижчі відсотки, скорочувати кредитні ризики та покращувати кредитні рейтинги", – сказав Марченко, відповідаючи на депутатське запитання в парламенті під час години запитань до уряду в п'ятницю.

 

Теги: #марченко #мінфін #борги
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