Економіка

19:31 17.02.2022

США обвинуватили Китай у невиконанні зобов'язань у рамках торговельної угоди

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США обвинуватили Китай у невиконанні зобов'язань у рамках торговельної угоди

Адміністрація президента США Джо Байдена обвинуватила Китай у нездатності виконати зобов'язання щодо купівлі вироблених у Штатах товарів у рамках торговельної угоди, укладеної у 2020 році, і повідомила, що готова вжити нових заходів для врівноваження конкурентних умов із КНР.

"З урахуванням несправедливих, неринкових політик і практик Китаю, що зберігаються, США готові до стратегічного застосування внутрішніх інструментів торгівлі в міру необхідності, щоб зрівняти умови роботи в Китаї для американських працівників і компаній", - йдеться в доповіді Офісу торговельного представника США, підготовленій для Конгресу, на яку посилаються західні ЗМІ.

При цьому у доповіді не уточнюється, які саме заходи можуть бути вжиті та у які терміни вони можуть набути чинності.

Офіс торговельного представника США пообіцяв продовжувати чинити тиск на Китай, щоб досягти виконання зобов'язань у рамках торговельної угоди. Китай не виконав умови купівлі сільськогосподарських, енергетичних та виробничих товарів більш ніж на $100 млрд порівняно з цільовою сумою протягом 2020 та 2021 років.

У доповіді також йдеться, що влада США готова вжити нових заходів щодо промислових політик Китаю, які, на думку Штатів, ставлять під удар американські компанії, які конкурують з китайськими.

Тим часом, адміністрація Байдена з минулого року розглядає можливість більш прямих заходів щодо використання Китаєм масштабних промислових субсидій. Зокрема розглядається питання проведення розслідування, яке може призвести до введення нових мит.

Крім того, США можуть зробити більш прицільні кроки, зокрема скоригувати поточний розмір мит щодо Китаю або активніше використовувати чинну антидемпінгову систему.

Пекін і Вашингтон уклали торговельну угоду на початку 2020 року, в рамках угоди США погодилися знизити мита на низку китайських товарів в обмін на те, що КНР закуповуватиме американську продукцію обсягом близько $200 млрд протягом наступних двох років.

 

 

Теги: #сша #китай #обовязки
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